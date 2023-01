Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kreis Segeberg - Einbrüche am Wochenende

Bad Segeberg (ots)

Die Einbruchsermittler der Pinneberger Kriminalpolizei suchen nach mehreren Wohnungseinbrüchen am Wochenende nach Zeugen.

In Henstedt-Ulzburg kam es zu vier Einbrüchen. Am späten Freitagnachmittag drangen Unbekannte in der Wismarer Straße, in der Schweriner Straße und in der Straße "Kleine Lohe" in Einfamilienhäuser ein und entwendeten unter anderem Schmuck und Bargeld. Ein Nachbar hatte in der Wismarer Straße um 17:45 Uhr zwei verschiedene Stimmen und kurz darauf einen hupenden Pkw in unmittelbarer Tatortnähe gehört.

Am Samstagabend zwischen 19:00 und 20:00 Uhr versuchten zwei Männer in eine Wohnung im Norderkamp zu gelangen, brachen die Tat aber ab.

Vier weitere Einbrüche ereigneten sich am Samstag in Bad Bramstedt. In der Holsatenallee, im Stormarnring, in der Klaus-Groth-Straße und im Brüsseler Ring drangen die Täter ab dem Mittag in vier Einfamilienhäuser ein.

In der Klaus-Groth-Straße zeichnete eine Videokamera gegen 20:00 Uhr zwei Männer beim Verlassen des Grundstücks auf, die sich in Richtung Hoffeldweg entfernten.

Ein Mann hatte trug dunkle Schuhe, eine schwarze Hose, eine grünliche Jacke und eine schwarze Wollmütze. Er hatte eine weiß-blaue Einkauftüte bei sich.

Der Zweite trug dunkle Schuhe mit weißer Sohle und war komplett schwarz mit Jacke, Hose und Wollmütze bekleidet.

Im Leezener Mühlenkamp brachen Unbekannte am Freitag zwischen 06:45 und kurz nach 22:00 Uhr in eine Doppelhaushälfte ein und durchsuchten das Haus.

In Wittenborn drangen Einbrecher zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmittag in ein Einfamilienhaus in der Straße "An der Alten Schule" ein und entwendeten Schmuck.

Die Kriminalpolizei Pinneberg sucht Zeugen, die in der Nähe der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04101/ 202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell