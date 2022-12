Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Personal der Feuerwehr Bremerhaven spendet für das SOS-Kinderdorf Worpswede

Bremerhaven (ots)

Die Beschäftigten der Feuerwehr Bremerhaven haben dem SOS Kinderdorf Worpswede am Montag, dem 19. Dezember, eine Geldspende von insgesamt 4600 Euro übergeben. Mit den Geldern soll eine dringend benötigte Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt finanziert werden. Übergeben wurde die Spende, stellvertretend für die Angehörigen der Feuerwehr Bremerhaven, durch Brandamtsrat Holger Nitzsche. Mit dem neuen Angebot des SOS Kinderdorf Worpswede wird Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen unabhängig von ihrem Geschlecht Beratung und Unterstützung angeboten, wenn sie direkt oder indirekt von sexualisierter Gewalt betroffen sind. In der Beratungsarbeit geht es in erster Linie darum, Kinder zu stabilisieren und zu entlasten, um in einer Situation von erlebter häuslicher und sexualisierter Gewalt einen sicheren Ort anzubieten.

Seit 1975 unterstützt die Belegschaft der Feuerwehr Bremerhaven das SOS Kinderdorf Worpswede. Anfänglich mit einer Weihnachtsfeier, wurden in späteren Jahren Sachspenden überreicht. In diesem Jahr wird das SOS Kinderdorf Worpswede durch die Spende finanziell unterstützt. So wird auch im Jahr 2022 eine Jahrzehnte lange Tradition fortgeführt. Bei den Spenderinnen und Spendern handelt es sich um aktives und pensioniertes Personal, regionale Firmen sowie Freunde der Feuerwehr Bremerhaven. Auf unterschiedlichen Wegen wurden durch die Beamten und Beamtinnen der Feuerwehr Bremerhaven die Spenden gesammelt. "Diese jährliche Spende liegt den Angehörigen der Feuerwehr Bremerhaven sehr am Herzen und wird nur durch eine außerordentlich hohe persönliche Motivation jedes einzelnen möglich", so Brandamtsrat Holger Nitzsche. Foto von Links: Herr Nitzsche, Frau Oelfke (SOS-Kinderdorf), Herr Kollasch, Herr Schäfer

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell