POL-BI: (MS)Verkehrsunfallflucht auf der A 30 (Löhne-Gohfeld) Verunfallter rumänischer Pkw herrenlos angetroffen

Bielefeld (ots)

Zu einem Unfall mit Flucht größeren Ausmaßes kam es am Sonntag, den 20.11.2022 auf der A 30 in Fahrtrichtung Hannover. Um 13:44 Uhr informierte ein Melder die Polizei über einen verunfallten Pkw auf dem Seitenstreifen. Hierbei handelte es sich um einen Opel Zafira, rumänischer Zulassung. Beim Eintreffen der eingesetzten Beamten konnten keine Personen im Fahrzeug und an der Unfallstelle festgestellt werden. Der Pkw wies schwere Beschädigungen und ausgelöste Airbags auf. Daraufhin wurden Kräfte aus Minden, Herford und ein Hubschrauber zur Absuche des Umfeldes nach eventuell verletzten Personen alarmiert. Im näheren Umfeld konnten durch die eingesetzten Kräfte keine Personen angetroffen werden, die mit dem Fahrzeug in Verbindung stehen. Eine im Nahbereich angetroffene Zeugin erklärte, bereits gegen 13:20 Uhr den Verkehrsunfall akustisch wahrgenommen zu haben. Sie habe an der Unfallstelle zwei männliche Personen erkennen können, die augenscheinlich unverletzt aus dem Pkw stiegen. Daher wurden die Kräfte aus Herford, Minden und der Hubschrauber entlassen, da eine Gefahrenlage für Leib und Leben der Insassen ausgeschlossen werden konnte. Der Pkw wurde sichergestellt und abgeschleppt. Für die Dauer der ersten Maßnahmen musste die Fahrtrichtung Hannover vollgesperrt werden. Danach wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Gegen 15:15 Uhr konnte der Verkehr wieder zweispurig fließen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 10.000 EUR. Ermittlungen zur Unfallursache und der Fahrereigenschaft dauern an.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell