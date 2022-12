Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Glatteischaos blieb aus

Bremerhaven (ots)

Aufgrund einer Vorwarnung vom Deutschen Wetterdienst wurde für den Montagvormittag mit Blitzeis und daraus resultierenden verletzten Personen gerechnet. Im Jahr 2004 kam es in Bremerhaven letztmalig durch Blitzeis zu einem extremen Einsatzaufkommen für die Feuerwehr Bremerhaven. Aufbauend auf den Erfahrungen aus dem Jahr 2004 wurden für die angekündigte Wetterlage der Rettungsdienst und die Integrierte Regionalleitstelle Unterweser-Elbe (IRLS) verstärkt. Es wurden Absprachen mit den Notaufnahmen der umliegenden Krankenhäuser getroffen, um einen effektiven Betrieb der Notaufnahmen bei einer stark steigenden Anzahl von Verletzten zu gewährleisten. Die guten Vorbereitungen erwiesen sich zum Glück als nicht Notwendig. Es gab ein leicht erhöhtes Anrufaufkommen in der IRLS. Der Rettungsdienst in Bremerhaven wurde bis 9:00Uhr glücklicherweise nur zu drei glatteisbedingten Notfällen gerufen.

