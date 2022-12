Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Feuerwehr Bremerhaven gibt Brandschutztipps für die Weihnachtszeit

Bremerhaven (ots)

Zur Weihnachtszeit gehört für viele Menschen der Duft von frisch gebackenen Plätzchen, Tannengrün und heißen Getränken bei romantischer Stimmung durch Kerzenschein oder Lichterketten. Leider kann es dabei zu Zimmer- oder Wohnungsbränden kommen. Nicht beaufsichtigte Adventsgestecke oder Wachskerzen am Christbaum, sind hier leider immer noch sehr häufig die Ursache für verheerende Brände. Damit es nicht zu einem Besuch durch Ihre Feuerwehr kommt und Sie eine ruhige Weihnachtszeit feiern können, möchten wir Ihnen an dieser Stelle ein paar Tipps geben. Diese Tipps sollten Sie nicht nur in der Weihnachtszeit beherzigen, sie sind das ganze Jahr ein wertvoller Rat, um Schaden ab zu wenden. Unachtsamkeit ist die Brandursache Nummer eins! - Stellen Sie Kerzen nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen, oder an einem Ort mit starker Zugluft auf. - Benutzen Sie Kerzen auf keinen Fall für sogenannte "Teelichtöfen". Die Verwendung stellt eine sehr große Brandgefahr da. Eine Heizung eines Wohnraumes mit vier Teelichtern ist zudem physikalisch nicht möglich. - Kerzen gehören immer in eine standfeste, nicht brennbare Halterung, an die weder Kinder noch Haustiere gelangen können. - Lassen Sie Kerzen niemals unbeaufsichtigt brennen. Das gilt besonders, wenn Kinder oder Haustiere mit im Haushalt sind. - Löschen Sie Kerzen an Adventskränzen, Tannenbäumen und Gestecken rechtzeitig bevor sie heruntergebrannt sind. Tannengrün trocknet mit der Zeit aus. Die Brandgefahr erhöht sich somit täglich. - In Haushalten mit Kindern, oder Haustieren empfiehlt sich die Verwendung von elektrischen Lichterketten. - Achten Sie bei elektrischen Lichterketten darauf, dass diese den VDE-Bestimmungen (VDE - Verband der Elektrotechnik Elektronik und Informationstechnik e.V.) entsprechen. Steckdosen und Verteilerdosen dürfen durch den Betrieb elektrischer Verbraucher nicht überlastet werden. - Halten Sie bei der Verwendung von Kerzen ein entsprechendes Löschmittel wie Wasser, oder Feuerlöscher bereit. - Wenn es brennt, versuchen Sie nur dann die Flammen zu löschen, wenn dies ohne Eigengefährdung möglich ist. Ansonsten schließen Sie möglichst die Tür zum Brandraum, verlassen (mit Ihrer Familie) die Wohnung und alarmieren die Feuerwehr mit dem Notruf 112. - Rauchwarnmelder in der Wohnung verringern das Risiko der unbemerkten Brandausbreitung enorm, indem sie rechtzeitig Alarm geben. Bedenken Sie: Wenn Sie schlafen, schläft auch Ihre Nase. Im Schlaf können Sie einen Brand nicht riechen. Ein Rauchmelder wird Sie akustisch warnen.

