FW Bremerhaven: Spendenaufruf für ukrainische Kindergärten und Schulen

Bremerhaven (ots)

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) und die Ortkatastrophenschutzbehörde Bremerhaven führen aufgrund eines Hilfeersuchens der ukrainischen Behörden einen Hilfstransport für ukrainische Kindergärten und Schulen durch. Der Transport startet am 20.12.2022 von Bremerhaven aus in Richtung Ukraine. Es werden noch gezielte Spenden aus der Bevölkerung gesucht. "Lassen Sie uns gemeinsam in dieser schwierigen Zeit den Kindern in der Ukraine eine kleine Freude bereiten und unterstützen Sie diese Aktion", appelliert Oberbürgermeister Melf Grantz in seiner Funktion als Verantwortlicher der Ortskatstrophenschutzbehörde. "Jede noch so kleine Spende kann helfen, einem Kind ein wenig Freude zu bereiten", so Grantz weiter. Angenommen werden durch das DRK ausschließlich: - Rutschfahrzeuge wie Bobbycar, Dreiräder, Roller Gokart - Gesellschafts- und Lernspiele (mit ukrainischer/russischer Beschreibung) - Schreib- und Bastelmaterial - Neuwertige Stofftiere - Sport-Spiel-Artikel (Bälle, Springseile etc.) Die Spenden werden am 16.12.2022 in der Zeit von 17:00 Uhr bis 20:00 Uhr und am 17.12.2022 von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr beim Deutschen Roten Kreuz, Am Parkbahnhof 11, in 27580 Bremerhaven angenommen.

