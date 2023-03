Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Vorfahrt missachtet? Autofahrerin, Radfahrerin und mitfahrendes Kind bei Unfall leicht verletzt

Kempen (ots)

Am Montagmorgen kam es an der Maria-Beatrix-Straße zu dem Unfall. Eine 56-jährige Pkw-Fahrerin aus Kempen fuhr gegen 07.30 Uhr auf der Minna-Meckel-Straße in Richtung Vorster-Straße. Als sie die Maria-Beatrix-Straße, welche parallel zur Vorster-Straße verläuft, passierte, kam es zum Zusammenstoß mit einer 35-jährigen Radfahrerin aus Kempen, die auf dem Radweg aus Richtung Innenstadt kam. Die 35-Jährige und ihre zweijährige Tochter, die in einem Front-Kindersitz saß, stürzten und wurden leicht verletzt. Die 56-Jährige erlitt einen Schock. Ein Rettungswagen brachte die Zweijährige vorsorglich in ein Krankenhaus. /wg (257)

