Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 18-Jähriger Geld und Fahrkarte aus der Hand gerissen

Gummersbach (ots)

Einer 18-Jährigen ist am Montagnachmittag (14. November) an einer Bushaltestelle am Bahnhof Dieringhausen Geld und eine Fahrkarte von einem Unbekannten gestohlen worden.

Die Geschädigte hatte in der Zeit zwischen 16.30 und 17.00 Uhr an der Vollmerhauser Straße auf den Bus der Linie 302 gewartet, als ein Pfandflaschensammler auf sie zukam und nach Leergut fragte. Die 18-Jährige hielt zu dieser Zeit ihre Fahrkarte und einen Zehn-Euro-Schein in ihrer Hand. Plötzlich griff der Unbekannte zu, riss ihr das Geld und die Fahrkarte aus der Hand, bevor er anschließend gemeinsam mit einer weiteren Person weglief.

Nach Angaben der Geschädigten war der Täter etwa 20 bis 25 Jahre alt, schlank, etwa 195 cm groß und hatte ein afrikanisches Erscheinungsbild. Weiterhin hatte er schwarze, lockige Haare und Tätowierungen am Hals. Als Kleidung trug er eine Jeans und einen weißen Kapuzenpullover. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell