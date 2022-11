Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Viele Bautrockner aus Neubau gestohlen

Marienheide (ots)

Im Verlauf des vergangenen Wochenendes haben Unbekannte aus einem Neubau in Marienheide-Rodt etwa 20 Bautrockner und ein Laptop gestohlen.

In der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen (11. November, 17 Uhr bis 14. November, 7 Uhr) verschafften sich die Diebe Zugang zu dem noch im Bau befindlichen Gebäude an der Müllenbacher Straße und entwendeten dort mindestens 20 Bautrockner. Zudem drangen sie in einen als Büro genutzten Raum ein und nahmen dort ein Laptop mit. Wer in dem Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, wird gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

