Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 20-Jähriger nach einer Vielzahl von Sachbeschädigungen in Haft

Lindlar (ots)

Nach einer Vielzahl von Sachbeschädigungen in Hartegasse und Frielingsdorf hat die Polizei am Montag(14. November) einen 20-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Zunächst war die Polizei am Montagmorgen nach Hartegasse gerufen worden, weil dort Autoreifen zerstochen und eine Fensterscheibe eines Vereinshauses eingeschlagen worden war. Im Rahmen der Ermittlungen richtete sich ein Tatverdacht gegen einen in der Nähe wohnenden 20-Jährigen. Der Tatverdächtige konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden und gab die Taten im Rahmen einer anschließenden Vernehmung bei der Kriminalpolizei in Wipperfürth zu. Nach dem Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurde der 20-Jährige zunächst mangels Haftgründen wieder entlassen.

Am frühen Nachmittag kam es dann in Lindlar-Frielingsdorf zu einer Serie weiterer Sachbeschädigungen, bei denen Autos und Fensterscheiben meist durch Steinwürfe beschädigt oder zerstört wurden. Dabei konnte die Polizei erneut den 20-Jährigen als Tatverdächtigen in Tatortnähe antreffen und festnehmen. Insgesamt werden dem jungen Mann nun 28 Taten zugerechnet.

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft führte die Polizei den Tatverdächtigen am Dienstag beim zuständigen Amtsgericht vor. Der Amtsrichter erließ einen Haftbefehl gegen den 20-Jährigen.

