Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen nach Straßenraub gesucht

Hückelhoven-Schaufenberg (ots)

Eine 18-jährige Frau aus Hückelhoven ging am 6. Juni, gegen 23.20 Uhr, gemeinsam mit ihrem 22-jährigen Lebensgefährten auf der Jägerstraße spazieren. Beide bogen in eine Gasse ein, die die Paßmannstraße mit der Jägerstraße verbindet. Nachdem sie einige Meter gegangen waren, seien ihnen drei bis vier Personen hinterhergelaufen. Diese hätten sofort auf die beiden Spaziergänger eingeschlagen. Die schwangere 18-Jährige gab an, ins Gesicht geschlagen und in den Bauch getreten worden zu sein. Daraufhin habe sie den Tätern ihre Handtasche überlassen, die anschließend sofort mit ihrer Beute in Richtung Jägerstraße flüchteten. Am Ende der Gasse seien sie vermutlich nach rechts in Richtung Rosemannstraße abgebogen. Die Täter waren etwa 14 bis 16 Jahre alt, deutscher und vermutlich türkischer Herkunft. Sie alle waren schwarz gekleidet und hatten die Gesichter mit Sturmhauben verdeckt. In der geraubten weißen Handtasche befanden sich Schlüssel, Ausweisdokumente, Bargeld, eine EC-Karte sowie ein Handy. Die Frau wurde durch den Angriff nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt und konnte nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus wieder entlassen werden. Wer kann Angaben zu den Tätern machen oder hat Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Hückelhoven entgegen, Telefon 02452 920 0. Zudem ist es auch möglich, über die Internetseite der Polizei Heinsberg einen Hinweis geben, oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

