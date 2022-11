POL-GM: Keine Beute bei Einbruch

Gummersbach (ots) - Auf der Remmelsohler Straße hat ein Unbekannter am Dienstagabend (15. November) sieben geparkte Autos mit Farbe besprüht. Ein Zeuge war gegen 20.05 Uhr auf einen Mann aufmerksam geworden, der sich auffällig an einem der beschädigten Autos aufhielt und einen Rucksack mit Spraydosen mitführte. Nachdem der Verdächtige in Richtung der Bahntrasse weggelaufen war, stellte der Zeuge die frische Farbe an ...

mehr