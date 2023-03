POL-VIE: Sonderkontrolltag "Sicher Rad- und Pedelecfahren im Kreis Viersen" - eine Bilanz

Tönisvorst- St. Tönis (ots) - Gegen 12.30 Uhr am gestrigen Mittwoch kam es zu dem Unfall an der Einmündung Stockweg / Südring. Die 14-Jährige aus St. Tönis war mit ihrem Pedelec auf dem Südring in Richtung St. Tönis Innendstadt unterwegs. Eine 22-jährige Autofahrerin aus St. Tönis fuhr auf dem Stockweg und bog auf den Südring ab. Dabei missachtete sie die ...

mehr