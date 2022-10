Polizei Hagen

POL-HA: Ladendiebstahl führt zur Vollstreckung von zwei Haftbefehlen

Hagen-Mitte (ots)

In einer Drogerie am Bergischen Ring begingen zwei Schwestern am Donnerstag (13.10.2022) gegen 18 Uhr einen Ladendiebstahl. Sie nahmen Ware aus den Regalen und versteckten diese in einem mitgeführten Kinderwagen. Als die 18-Jährige und die 14-Jährige an der Kasse lediglich ein Glas Babynahrung bezahlten, schritt der Ladendetektiv ein. Die beiden Hagenerinnen wollten daraufhin fliehen. Sie nahmen das Kind aus dem Wagen und versuchten vergeblich davonzulaufen, konnten jedoch festgehalten werden. Die beiden Diebinnen zeigten sich bei Eintreffen der Polizei uneinsichtig, respektlos und wollten weiterhin jede Möglichkeit nutzen, um an dem Ladendetektiv vorbeizukommen. Mit Hilfe der Einsatzkräfte konnten sie in ein Büro gebracht werden. Es stellte sich heraus, dass sie Ware im Wert von über 100 Euro entwendet hatten. Es befand sich auch ein Artikel eines anderen Geschäfts unter den Sachen. Für diesen konnte kein Kassenbeleg nachgewiesen werden. Eine Überprüfung der Hagenerinnen ergab, dass gegen die 18-Jährige ein Haftbefehl wegen Diebstahls vorliegt. Die beiden Schwestern und das Kind wurden im weiteren Verlauf zu ihrer Wohnanschrift gebracht. Dort trafen die Beamten auf die 35-jährige Mutter der Ladendiebinnen. Auch diese hatte einen offenen Haftbefehl wegen Diebstahls. Die beiden Frauen konnten die in den Haftbefehlen festgelegten Geldstrafen vor Ort bezahlen. Die 14-Jährige und ihre 18-jährige Schwester erhielten Strafanzeigen wegen Ladendiebstahls. (arn)

