Polizei Hagen

POL-HA: Übergabe von Betäubungsmitteln an Polizei nach häuslicher Gewalt

Hagen-Altenhagen (ots)

In Altenhagen ereignete sich Donnerstagmorgen (13.10.2022) eine häusliche Gewalt. Eine Hagenerin verständigte die Polizei und gab an, dass es bereits mehrfach zu körperlichen Übergriffen durch ihre Freundin gekommen sei. Zuletzt sei sie von der 39-Jährigen eine Woche zuvor geschubst sowie geschlagen worden. Sie habe dabei Hämatome an den Armen davongetragen und nun große Angst. Als es am Donnerstag erneut zu einem Streit kam, habe ihr die 39-Jährige damit gedroht sie umzubringen. Die Hagenerin schilderte den Polizisten, dass sie daraufhin unverzüglich die Wohnung verließ. Die Beamten konnten die 39-jährige Frau antreffen. Sie gab jedoch an, dass sie ihre Freundin weder bedroht noch verletzt habe. Sie händigte den Einsatzkräften bei der Aufnahme des Sachverhaltes ein Druckverschlusstütchen mit Betäubungsmitteln aus und gab an, diese würden ihrer Freundin gehören. Die Polizisten sprachen eine Wohnungsverweisung und ein zehntägiges Rückkehrverbot gegen die 39-Jährige aus. Sie erhielt eine Anzeige wegen Körperverletzung und Bedrohung. Zusätzlich fertigten die Beamten eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen die Hagenerin, die Opfer der häuslichen Gewalt geworden war. Die Ermittlungen dauern an. (arn)

