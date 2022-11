Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Alfeld

Am Dienstagvormittag, 15.11.2022, zw. 10.15 Uhr und 11.15 Uhr, ereignete sich in Alfeld, Ziegelmasch, in Höhe des Hauses Nr. 4, ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte, offensichtlich beim Vorbeifahren, den linken Außenspiegel an einem dort am Fahrbahnrand geparkten schwarzen PKW Ford und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An dem PKW Ford entstand insgesamt ein Schaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro. Geschädigt ist ein 72-jähriger Delligser. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben können, werden gebeten sich an die Polizei Alfeld, Tel: 05181/91160 zu wenden./tsc

