Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 230324 Nettetal-Hinsbeck: Unfall mit leicht verletztem Radfahrer

Nettetal-Hinsbeck (ots)

Am Freitag, 24.03.23 um 14:05 Uhr kam es an der Kreuzung Bergstraße/ Ecke Parkstraße in Nettetal-Hinsbeck zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten, jugendlichen Radfahrer. Der 14-jährige Radfahrer befuhr die Bergstraße in Fahrtrichtung Parkstraße mit seinem Mountainbike, innerhalb geschlossener Ortschaft. An der rechts vor links geregelten Kreuzung kam es schließlich zu einem Zusammenstoß mit einem PKW eines vorfahrtberechtigten 55-jährigen Nettetalers. Der jugendliche Radfahrer stürzte und verletzte sich dabei leicht am rechten Bein. Er wurde später in die Obhut seiner Mutter übergeben. Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall beschädigt, blieben aber fahrbereit. Zum Unfallzeitpunkt trug der Fahrradfahrer keinen Fahrradhelm /mg (269)

