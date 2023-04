Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta vom 09./10.04.2023

Vechta - Einbruch in Werkstatt der Kläranlage Vechta In der Zeit vom 08.04.2023, 12:00 Uhr, und dem 09.04.2023, 11:20 Uhr, kam es auf dem Gelände der Kläranlage Vechta, Bokener Damm, zu einem Einbruchsdiebstahl aus Werkstatt. Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zum Gelände der Kläranlage und öffneten unter Gewalteinwirkung ein Fenster zur Werkstatt. Im weiteren Verlauf wurden diverse Elektrowerkzeuge entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel.: 04441/9430) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, den 09.04.202, zwischen 08:55-12:30 Uhr, befährt ein unbekannter Fahrzeugführer die Brinkstraße in Richtung Vogtstraße. Kurz vor dem Kreisverkehr touchiert er mit seinem Fahrzeug ein Verkehrsschild samt Halterung und fährt anschließend unverrichteter Dinge weiter. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (Tel.: 04441/9430) in Verbindung zu setzen.

Holdorf - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Am Sonntag, den 09.04.2023, gegen 15.15 Uhr, befährt ein 20 jähriger Mann mit seinem Pkw die Gemeindestrasse Haveriede von Gramke kommend in R. Grandorf. In einer langgezogenen Rechtskurve gerät er nach links auf den Grünstreifen. Hierbei verliert er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallt nach links gegen einen Baum. Durch die Aufprallwucht erleidet der neuwertige Pkw/Pick Up einen Totalschaden. Der Fahrer wird leicht verletzt.

