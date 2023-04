Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht/Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol/Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 10.04.2023, gegen 01:10 Uhr, kollidierte ein 22-Jähriger aus Cloppenburg zunächst in der Straße "Wallfahrtsweg" in 49661 Cloppenburg beim Rangieren mit seinem Transporter mit einer Straßenlaterne und setzte danach seine Fahrt fort. Ein Anwohner konnte den Verkehrsunfall beobachten und informierte die Polizei. Die Polizei konnte den Unfallflüchtigen kurze Zeit später feststellen. Der 22-Jährige missachtete jedoch die Haltesignale der Polizei und fuhr auf der Friesoyther Straße in Cloppenburg weiter in Richtung stadtauswärts. Schließlich bog er in die Kolberger Straße ein und kam im weiteren Verlauf nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei beschädigte er in der Kolberger Straße ordnungsgemäß abgestellte Fahrzeuge, ein Carport und weitere Straßenbäume. Der 22-Jährige stand offensichtlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,88 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt ausdrücklich untersagt. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 22-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Seitens der Polizei Cloppenburg wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol in Verbindung mit einer Verkehrsunfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell