Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung des PK Friesoythe für den nördlichen Landkreis Cloppenburg für Ostermontag, 10.04.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe: Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Ostersonntag, ca. 19.00 h, wurde ein 45-jähriger PKW-Fahrer aus Weeze aufgrund unsicherer Fahrweise durch Beamte des PK Friesoythe kontrolliert. Die Kontrolle fand in Friesoythe an der Böseler Straße in Höhe des dortigen Industriegebietes statt. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 45-jährige deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Die gemessene Atemalkoholkonzentration betrug 1,85 %o. Zusätzlich wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Im weiteren Verlauf der Kontrolle verhielt sich der Beschuldigte äußerst aggressiv und musste schließlich nach der Blutprobenentnahme in Gewahrsam genommen werden.

