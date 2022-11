Polizei Bonn

POL-BN: Bad Godesberg: Einbruch in Kiosk - Unbekannte entwenden Zigaretten, Bargeld und Mobiltelefon

Bonn (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zu Sonntag (13.11.2022) in einen Kiosk im Bad Godesberger Zentrum eingebrochen. In der Zeit von Samstag (12.11.2022), 22:00 Uhr bis Sonntagmorgen 10:00 Uhr hebelten die Einbrecher eine Tür des Kiosks in der Straße Am Frohhof unweit der "Fronhofer Galeria" auf und entwendeten neben Zigaretten auch Bargeld und ein Mobiltelefon.

Die Kriminalpolizei hat nach der Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen, die in der Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen rund um den Tatort gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 bei der Polizei zu melden.

