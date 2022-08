Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Gefährliche Körperverletzung auf dem Schloßplatz

Karlsruhe (ots)

Am Sonntag gegen 04:20 Uhr entwickelte sich auf dem Karlsruher Schloßplatz aus einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen eine gefährliche Körperverletzung.

Eine Gruppe aus Personen, im Alter zwischen Mitte Zwanzig bis Mitte Dreißig Jahren, hielt sich beim Karl-Friedrich-Denkmal auf und konsumierte Alkohol. Aus einer vorbeigehenden, fünf- bis siebenköpfigen Personengruppe heraus fielen plötzlich Beleidigungen, welche sich die andere Personengruppe nicht gefallen lassen wollte. Die zunächst verbale Streitigkeit ging in der Folge schnell in eine gefährliche Körperverletzung über. Aus der unbekannten Gruppe heraus schlug ein Mann mit der Faust in das Gesicht eines 30-Jährigen. Ein weiterer Unbekannter der hinzugekommenen Gruppierung zog eine Schreckschusspistole und zielte damit ebenfalls in das Gesicht des Geschädigten.

Beim Eintreffen der von einem Zeugen hinzugerufenen Polizeistreife, hatte der Geschädigte rote Farbe im Gesicht. Es handelte sich vermutlich um Reizgas. Durch eine hinzugerufene Rettungswagenbesatzung wurde die 30-Jährige vor Ort behandelt. Die vor Ort angetroffenen Beteiligten äußerten wenig Interesse an einer Strafverfolgung.

