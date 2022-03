POL-FR: Weil am Rhein: Unfall im Wiesentunnel - ein Leichtverletzter - zwei Totalschaden

Freiburg (ots) - Am Samstag, 26.03.2022, in dem kurzen Zeitraum zwischen 14.00 Uhr und 14.10 Uhr, wurde in der Tullastraße eine Scheibe eines Mercedes-Benz eingeschlagen. Aus dem Fahrzeuginneren wurden zwei Handtaschen gestohlen. In den Handtaschen befanden sich Identitätsdokumente, Bankkarten sowie ein höherer Bargeldbetrag. Auch am Samstag, in dem Zeitraum zwischen 16.30 Uhr und 19.00 Uhr, wurden in der Riedlistraße ...

