POL-CLP: Pressemitteilung des PK Friesoythe für den nördlichen Landkreis Cloppenburg für Ostersonntag, 09.04.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Karsamstag wurde um ca. 22.15 h ein 18-jähriger, wohnhaft in Bockenem (Landkreis Hildesheim), an der Dahlienstraße im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle überprüft. Der 18-jährige PKW-Führer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Fahrzeughalter des PKW war ein 48-jähriger Böseler. Die genaueren Umstände, wie der 18-jährige in Besitz des PKW gelangt ist, müssen noch geklärt werden. Gegen den PKW-Führer wurde ein Strafverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Sonstiges:

Das Polizeikommissariat Friesoythe wünscht allen Bewohnerinnen und Bewohnern des Nordkreises ein frohes Osterfest.

