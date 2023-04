Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich des PK Vechta vom 08.04.23

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfall infolge Alkoholbeeinflussung Am Freitag, den 07.04.2023, befährt ein 36-Jähriger aus Vechta mit seinem Pkw die Straße "An der Dadau" in Vechta und kommt im Ausgang einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw kommt in einem Graben auf der Seite liegend zum Stehen. Vor Ort kann durch die Beamten ein Atemalkoholgeruch bei dem Fahrzeugführer festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,92 Promille. Es folgt die Entnahme einer Blutprobe, die Beschlagnahme des Führerscheines sowie die Einleitung eines Strafverfahrens. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der 36-Jährige bleibt unverletzt.

Lohne - Tödlicher Verkehrsunfall

Am 07.04.2023; 20:50 Uhr, kommt es in Lohne zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 22-jähriger Lohner tödlich verletzt wird. Der Verstorbene befuhr mit seinem PKW Mercedes die Straße Brettberger Aue in Lohne und kam aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Straßenbaum. Der 22-jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. ´

Vechta - Sachbeschädigung

In der Nacht von Donnerstag, den 06.04.2023, auf Freitag, den 07.04.2023, beschädigte ein unbekannter Täter die Verglasung zum Haupteingang des örtlichen Schauburg Cineworld-Kinos und entfernte sich unerkannt vom Tatort. Die Polizei sucht Zeugen, die gebeten werden sich unter 04441/943-0 beim Polizeikommissariat Vechta zu melden. Lohne - Versuchter Wohnungseinbruch In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in Lohne im Schanzenring zu einem versuchten Wohnungseinbruch. Unbekannte Täter versuchten eine Eingangstür aufzuhebeln, was jedoch misslang. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lohne in Verbindung zu setzen.

Lohner - Tödlicher Verkehrsunfall

Am 07.04.2023 gegen 19:45 Uhr kam es in Lohen auf der Steinfelder Straße zu einem Verkehrsunfall, b ei dem ein 66-jähriger Mann aus Lohne tödlich verletzt wurde. Der Mann befuhr mit seinem Pkw die o.g. Straße in Richtung Lohne, kam dort nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und überschlug sich anschließend. Der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Die Steinfelder Straße musste für einige Stunden voll gesperrt werden.

Bakum- Diebstahl von Steuergeräten

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es am Mühelndamm in Bakum zu einem Diebstahl auf einem Betriebsgelände. Unbekannte Täter gelangten durch ein offenes Zaunelement auf den Betriebshof eines Vermieters für Landmaschinen und entwendeten dort insgesamt drei Steuergeräte. Die Höhe des Diebesgutes beläuft sich auf ca. 30000,- Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Bakum oder Vechta in Verbindung zu setzen.

