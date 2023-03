Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Reifen zerstochen

Weimar (ots)

Am Sonntagmorgen musste eine 35-jährige Frau feststellen, dass sich in der vorangegangen Nacht Unbekannte an ihrem Pkw zu schaffen gemacht haben. In der Weimarer Schlachthofstraße zerstachen der oder die Täter mit einem spitzen Gegenstand zwei Reifen des Nissan, der auf einem öffentlich zugänglichen Parkplatz abgestellt war. Bisher gibt es keine Hinweise auf mögliche Tatverdächtige. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können. Informationen bitte an die PI Weimar unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de.

