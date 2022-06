Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Alkoholisiert Unfall gebaut und dann geflüchtet

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Aufmerksame Zeugen meldeten am 18.06.22, um 23:38 Uhr, einen PKW, welcher in der Gartenstraße in Edenkoben gegen ein parkendes Fahrzeug gefahren war. Anschließend habe sich der PKW-Führer unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Zeugen konnten das Kennzeichen notieren sowie eine Beschreibung des Fahrers abgeben. Dieser konnte an der Halteradresse angetroffen werden. Es handelte sich um einen 23-Jährigen aus dem Bereich der Verbandsgemeinde Edenkoben. Da bei ihm deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Strafverfahren gegen ihn wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell