LPI-J: Nicht mehr fahrtauglich

Apolda (ots) - Am Sonntag, den 12.03.2023 fand in Apolda, in der Lessingstraße, gegen ca. 13:00 Uhr ein weiterer Einbruchsversuch statt. Unbekannte Täter versuchten die Hauseingangstür aufzuhebeln. Zugang konnte sich glücklicherweise nicht verschafft werden. An der Hauseingangstür entstand ein Schaden von ca. 200,- Euro. Die Polizei ermittelt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda. (Tel.: ...

