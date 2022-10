POL-FR: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Krefeld: Öffentlichkeitsfahndung: 12-jähriger Junge vermisst - möglicher Hinwendungsort Bad Säckingen

Freiburg (ots) - Lkr. Emmendingen - Rheinhausen: Ein 59-jähriger Beschuldigter mit deutscher Staatsangehörigkeit soll am Dienstagabend, 25.10.2022, gegen 21:00 Uhr, eine Frau in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Hauptstraße mit einem Messer verletzt haben. Auslöser des Angriffs soll ein Streit in der gemeinsam genutzten Küche gewesen sein. Die 47-jährige ...

