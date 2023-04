Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Freitag, 07. April 2023, um 18:10 Uhr befuhr ein 54-jähriger Pedelec-Fahrer aus Cloppenburg in Cloppenburg die Eisenbahnstraße und überquerte diese an einer dafür nicht vorgesehenen Stelle und übersah dabei den von links kommenden, bevorrechtigten PKW einer 48-jährigen Cloppenburgerin. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Pedelec-Fahrer wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Garrel - Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Am Freitag, 07. April 2023, um 20:36 Uhr beobachtete ein Zeuge einen PKW, der in Garrel die Garreler Straße auffällig langsam und in Schlangenlinien befuhr. In der Industriestraße wurde der PKW schließlich auf einem Seitenstreifen abgestellt. Der Fahrer verließ sein Fahrzeug und fuhr wenige Augenblicke später wieder los. Dabei touchierte er beim Rangieren den PKW einer 34-jährigen Garrelerin, wobei an beiden Fahrzeugen Sachschaden entstand. Die hinzugerufene Polizei konnte als verantwortlichen Fahrzeugführer einen 52-jährigen Cloppenburger ermitteln, der augenscheinlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet. Außerdem wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet, der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell