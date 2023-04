Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen der Polizei aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Fahren ohne Fahrerlaubnis/Fahren unter Drogeneinfluss

Am Freitag, dem 07.04.2023, gegen 00:20 Uhr befuhr ein 32-Jähriger aus Dinklage mit seinem Kleinkraftrad die Schledehausener Straße in Bakum, obwohl er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Weiterhin wurde bei der Kontrolle festgestellt, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Entnahme einer Blutprobe und eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln waren die Folge. Zudem wurde die Weiterfahrt ausdrücklich untersagt.

Vechta - Rechtswidrige Benutzung von Blaulicht in einem zivilen Pkw

Am Donnerstag, dem 06.04.2023, gegen 22:40 Uhr, wurde durch Beamte des PK Vechta ein auf der Straße Bremer Tor fahrender Pkw Audi A4 festgestellt. Dieser hat ein in der Frontscheibe installiertes Blaulicht im fließenden Verkehr verwendet. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurden als Fahrzeuginsassen ein 22-jähriger Mann aus Vechta und ein 24-jähriger Mann aus Lohne festgestellt. Das selbst installierte Blaulicht wurde sichergestellt. Ein Verfahren wegen des Verdachts der Amtsanmaßung wurde eingeleitet. Zeugen von dem Vorfall oder Personen, die von dem Pkw Audi kontrolliert wurden bzw. im Glauben es handle sich um ein Einsatzfahrzeug freie Bahn geschaffen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (Tel 04441/ 943-0) in Verbindung zu setzen.

Lohne - Verkehrsunfall, zwei Personen verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 06.04.2023, in Lohne wurden zwei Personen verletzt. Gegen 18:25 Uhr befuhr ein 19-Jähriger aus Lohne mit seinem Pkw in Lohne die Klapphakenstraße in Richtung Meyerhofstraße und erkannte zu spät, dass vor ihm eine 34-Jährige aus Lohne nach links in die Kreuzstraße abbiegen wollte. Der 19-Jährige fuhr mit seinem Pkw auf den Pkw der 34-Jährigen auf. Im Pkw der 34-Jährigen erlitten die Fahrerin schwere und der 41-jährige Beifahrer aus Lohne leichte Verletzungen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell