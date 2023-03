Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Person unter Straßenbahn! Es hätte viel schlimmer ausgehen können!

Mülheim an der Ruhr (ots)

Heute Vormittag, gegen 09:42 Uhr, wurde der Leitstelle der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, ein Unfall mit Person unter Zug gemeldet. Zu diesem Einsatz wurde der Rüstzug der Feuerwache Broich mit einem zusätzlichen Führungsdienst und Rettungsdienstpersonal alarmiert. Bei Eintreffen an der Einsatzstelle, Kaiserstraße Höhe Südbad, wurde festgestellt, dass sich eine ältere Dame unter der Straßenbahn liegend befand. Die Dame wurde in Folge des Überquerens der Gleise unter der Bahn eingeklemmt. Ihre Füße hatten sich vor der Achse, zwischen Fahrgestell und Schiene verklemmt. Glücklicherweise wurden keine Körperteile von den Rädern überrollt. Die durch den Straßenbahnführer eingeleitete Notbremsung blieb für alle Insassen der voll besetzten Bahn ohne Folgen. Alle Insassen hatten sich von der Einsatzstelle entfernt. Der Bahnfahrer stand unter leichtem Schock und wurde betreut. Die Bahn konnte durch die Feuerwehr mit einem mechanischen Heber (Tiefhubwinde) angehoben und die Füße der Dame befreit werden. Auf Grund diverser Schürfmarken und Rissen an der Kleidung konnten weitere Verletzungen nicht ausgeschlossen werden. Zur Sicherheit wurde die Patientin auf eine Vakuum-Matratze umgelagert und nach medizinischer Versorgung vor Ort, schonend zum Uni-Klinikum Essen transportiert. Die Dame war nach 10 min. befreit und der gesamte Einsatz nach ca. 1 Std. erledigt. (DHa)

