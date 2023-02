Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg und der Polizeistation Vienenburg am 25.02.23

Goslar (ots)

Bad Harzburg

Ehrliche Finderin - In den Nachmittagsstunden des 24.02.23 erschien eine Bad Harzburgerin in der hiesigen Dienststelle und gab einen Bargeldbetrag in Scheinen ab, den sie bei ihrer Wohnanschrift auf der Straße aufgefunden hatte. Der Verlierer kann sich das Geld bei der hiesigen Dienststelle bzw. in den Folgetagen beim Fundbüro abholen. Der ehrlichen Finderin steht ein entsprechender Finderlohn zu. Sollte das Geld nicht abgeholt werden, steht es nach einer Wartezeit der Finderin zu.

Vienenburg

Verkehrsunfall - Am 24.02.23, um 19.00 Uhr, ereignet sich in Vienenburg ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 43-jähriger Mann aus Osterwieck wollte mit seinem PKW VW Polo von der Heilerstraße auf den Parkplatz eines dortigen Discountmarktes abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden und bevorrechtigten PKW VW Up eines 24-jährigen Mann aus Vienenburg. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 5.500,- EUR. Der PKW des Verursachers war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Gegen den Unfallverursacher wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. I.A. Hertrampf, PHK

