POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 24.02.2023

Goslar (ots) - Langelsheim -Sachbeschädigung an Schaukasten Im Zeitraum zwischen Mi., 22.02.2023, 16:00 Uhr - Do., 23.02.2023, 08:00 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter ein Schaukasten der katholischen Kirche in der Meisterstr. eingeschlagen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Langelsheim unter der 05326 / 978780 entgegen. -Lüdke, KHK- Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Goslar Presse- und ...

mehr