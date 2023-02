Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Versuchter Einbruch in Schnellrestaurant - Einbruch in Wohnhaus - Unfallflucht

Goslar (ots)

Einbruchversuch in Schnellrestaurant - Täter flüchtig

Bislang unbekannte Täter versuchten in der Nacht in ein Schnellrestaurant in Rhüden einzubrechen.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte gegen 2.15 Uhr mehrere dunkel bekleidete Personen entdeckt, die sich am Gebäude zu schaffen gemacht hatten und verständigte daraufhin die Polizei. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte flüchteten die Tatverdächtigen in unterschiedliche Richtungen und konnten schließlich durch dichtbewachsenes Gehölz unerkannt entkommen. Die Absuche des erweiterten Tatortbereichs mit hinzugerufener Verstärkung führte bislang nicht zum Erfolg.

Beobachtungen, die mit diesem Tatgeschehen in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei Goslar unter der Amtsnummer (05321) 339-0 entgegen.

++++

Einbrecher erbeuten Tresor

Ein Wohnhaus in Liebenburg/Othfresen, Zum Hainbach, wurde am frühen Mittwochabend von Einbrechern heimgesucht. Der oder die Täter drangen zwischen 19 Uhr und etwa 20.30 Uhr in das Haus ein, durchwühlten einige Räumlichkeiten und entwendeten einen Tresor sowie eine Spielkonsole. Anschließen entkamen sie unerkannt.

Hinweise zu Beobachtungen, die mit dem Tatgeschehen in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei Goslar unter (05321) 339-0 entgegen.

++++

Unfallfahrzeug flüchtig - Polizei sucht Zeugen

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher hinterließ an einem geparkten grauen Audi A3 einen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Der Halter des geschädigten Audi hatte seinen Pkw am Mittwoch, zwischen 6 Uhr und 16 Uhr, auf einem großen Parkplatz in der Straße Innerstetal in Langelsheim abgestellt. Bei der Rückkehr zum Fahrzeug stellte er Beschädigungen an der vorderen Stoßstange fest. Das unfallverursachende Fahrzeug hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt.

Hinweise dazu nimmt die Polizei Goslar unter der Rufnummer (05321) 933-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell