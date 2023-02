Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Zeugen für Sachbeschädigungen und Unfallflucht gesucht

Goslar (ots)

In Vienenburg beschädigte eine bislang unbekannte Person zwei ordnungsgemäß geparkte Pkw. An beiden Fahrzeugen stellten die Fahrzeughalter tiefe Lackkratzer fest.

Zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 13.00 Uhr, hinterließ der oder die Tatverdächtige einen 145 cm langen Kratzer an der linken Fahrzeugseite eines in der Wülperoder Straße stehenden grauen Dacia. Die Höhe des Schadens wird auf 6.000 Euro geschätzt.

Eine weitere solche Tat ereignete sich am Montag, zwischen 8 Uhr und 15 Uhr, im Kirchweg 13 in Vienenburg. Hier wurde ein am Fahrbahnrand stehender schwarzer VW Polo ebenfalls an der linken Fahrzeugseite durch Lackkratzer beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt etwa 500,- Euro.

Zeugen, die Hinweise zu den genannten Schabeschädigungen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Vienenburg unter der Rufnummer (05324) 78749-0 in Verbindung zu setzten.

++++

In Wolfshagen beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen roten Pkw Honda und verursachte dadurch einen geschätzten Sachschaden von 3.000 Euro.

Der Honda war am Montag, zwischen 8.25 Uhr und 9.40 Uhr, in der Hauptstraße zum Parken abgestellt worden. Als der Besitzer zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er die Beschädigungen an der Fahrertür sowie am linken Kotflügel fest. Das verursachende Fahrzeug hatte sich derweil unerlaubt vom Unfallort entfernt.

Hinweise nimmt die Polizei in Langelsheim unter der Rufnummer (05326) 97878-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell