Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 22.02.2023

Goslar (ots)

Sachbeschädigung

In der Zeit von Freitag, 13.00 Uhr, bis Dienstag, 10.30 Uhr, wurde die Klingel an der Turnhalle 3 des Jacobson-Gymnasiums durch eine bislang unbekannte Person beschädigt. Der Schaden wird auf 150 Euro beziffert. Wer Hinweise zur Person oder Tatgeschehen geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Seesen unter 05381/9440 in Verbindung zu setzen.

Versuchter Betrug

Ein 82-jähriger Seesener erhielt am Dienstagnachmittag einen Anruf von einer männlichen Person, welcher sich ihm gegenüber als Kriminalpolizeibeamter ausgab. Es wurde erfragt, wo der Seesener seine Geldwert lagern würde. Als der Angerufene kritisch hinterfragte wurde das Gespräch durch den Anrufer abrupt beendet.

In einem weiteren Fall wurde eine 85-jährige Dame aus Engelade angerufen und von einem angeblichen Polizeibeamten zur Herausgabe ihrer persönlichen Daten aufgefordert. Angeblich sei in der Nachbarschaft eingebrochen worden und es sei zu Festnahmen gekommen. Auch diesmal wurde vom Anrufer aufgelegt, als eine Frage seitens der Angerufenen erfolgte.

Besonders schwerer Fall des Diebstahls

Im Zeitraum von Montag, 17.00 Uhr, bis Dienstag, 12.30 Uhr, wurde im Bereich der Gänsepforte durch eine bislang unbekannte Person ein in einer Scheune befindlicher Stahlschrank aufgebrochen und eine Akku-Motorsäge mit Akku und Ladegerät des Herstellers Stihl entwendet. Der Schaden wurde auf etwa 915 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei unter 05381/9440 entgegen.

Diebstahl

Am Dienstag, gegen 20.00 Uhr, kam es in der Zimmerstraße, vor dem Eingang des dortigen Getränkemarktes, zum Diebstahl eines Rucksacks. Der Geschädigte hatte den Rucksack kurzzeitig dort abgestellt und wurde dann von einer männlichen Person in englischer Sprache angesprochen und offensichtlich abgelenkt. Nach dem Gespräch bemerkte der 49-jährige Seesener den Diebstahl seines Rucksacks.

Behnke, POK'in

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell