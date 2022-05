POL-MS: Kindern das Portmonee geraubt - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Ein 12-jähriges Kind ist am Mittwochnachmittag (18.5., 14:10 Uhr) bei einem Verkehrsunfall an der Straße Zum Hiltruper See schwer verletzt worden, als er mit seinem Fahrrad die Straße queren wollte. Eine 82-jährige Seniorin war mit ihrem VW Passat in Richtung Süden unterwegs und fuhr auf die Kreuzung Zum Hiltruper See/ Osttor zu und überquerte diese. Plötzlich kollidierte sie mit dem Kind, welches ...

