POL-LB: Vaihingen an der Enz - Horrheim: Unbekannte vermüllen Horrheimer See

Bereits zwischen Freitag (03.02.2022) und Dienstag (07.02.2023) haben bislang unbekannte Täter wiederrechtlich ihren Abfall in Horrheim entsorgt. Hierzu warfen die Unbekannten rund 150 Kunststoffdeckel in den oberen Horrheimer See. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0 oder Mail VAIHINGEN-ENZ.PREV@polizei.bwl.de, hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

