POL-LB: Ludwigsburg-Poppenweiler: Zeugen zu Sachbeschädigung gesucht

Ludwigsburg (ots) - Zu einem Vorfall der sich am Samstag gegen 19:10 Uhr in der Rosensteinstraße in Kornwestheim ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Ein 31-jähriger Mann parkte am Fahrbahnrand seinen Mercedes und blieb zunächst bei laufendem Motor in seinem Fahrzeug sitzen. Hierbei unterhielt er sich mit dessen 30-jährigem Mitfahrer. Plötzlich und ...

mehr