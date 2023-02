Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen und Geschädigte zu Diebstahl am Bahnhof gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Polizei sucht Geschädigte und weitere Zeugen zu einem Diebstahl, der sich am Sonntagmorgen am Bahnhof in Ludwigsburg ereignete. Gegen 06:10 Uhr befand sich eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Ludwigsburg am Bahnhofsgebäude, wo sie von Passanten auf eine Dreiergruppe junger Männer aufmerksam gemacht wurde. Die Männer sollen im Bahnhsbereich mehrere Passanten und Bahnreisende in spanischer Sprache angesprochen und währnde des Gesprächs bestohlen haben. An den Bahngleisen wurden die Beamten von weiteren Geschädigten in Kenntnis gesetzt, dass auch sie von der Gruppe bestohlen worden seien. Währndessen konnten die Beamten die Dreiergruppe am Westausgang feststellen. Bei der Annäherung flüchtete die Tatverdächtigen sofort und rannten in Richtung Pflugfelder Straße davon. Den Beamten gelang es, einen 22-jährigen Tatverdächtigen einzuholen und festzunehmen. Nachdem die Beamten den Mann zu Boden gebracht und Handschließen angelegt hatten, verlor dieser sein Bewusstsein. Ein hinzugerufener Rettungswagen brachte den 22-Jährigen in ein Krankenhaus. Im Krankenhaus stabilisierte sich sein Zustand und er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Bei dem Tatverdächtigen konnte lediglich ein Anhänger einer Halskette, der mutmaßlich ebenfalls aus einem Diebstahl stammte, aufgefunden werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353 oder Mail LUDWIGSBURG.PREV@polizei.bwl.de, bittet insbesondere die Geschädigten des Diebstahls sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell