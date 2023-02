Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gemmrigheim: Anhänger löst sich während der Fahrt - 3.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit rund 3.000 Euro Sachschaden kam es am Sonntag gegen 09:55 Uhr im Bereich Gemmrigheim. Ein 39-jähriger Volvo-Lenker mit Tandemanhänger befuhr von der Grabenstraße her kommen die stark ansteigendes Steigstraße. Hierbei löste sich der mit Baumstämmen voll beladene Anhänger vom Volvo und rollte zirka 15 Meter die Steigstraße hinab. Im Einmündungsbereich der Grabenstraße kollidierte der Anhänger mit einem geparkten Hyundai. Am Anhänger entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro, am geparkten Hyundai von rund 2.000 Euro. Verletzt wurde hierbei glücklicherweise niemand. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Anhängelast des Pkw für den Tandemanhänger nicht ausreichend war. Zudem war die Holzladung nicht ordnungsgemäß gesichert.

