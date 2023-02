Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Rastede: Wohnungseinbruchdiebstahl am späten Samstagnachmittag

Oldenburg (ots)

Bereits am vergangenen Samstag, den 04.02.2023 ist es vermutlich in den späten Nachmittag- oder den frühen Abendstunden zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in der Pater-Kolbe-Straße gekommen. Eine unbekannte Täterschaft hatte eine Terrassentür aufgehebelt und das Wohnhaus nach Diebesgut durchsucht. Eine Auflistung zum Diebesgut liegt noch nicht vor. Anwohner wollen gegen 16:00 Uhr einen Geländewagen / SUV an der Wohnanschrift wahrgenommen haben. Aufgrund eines anderen Hinweises aus der Nachbarschaft könnte sich die Tat aber auch erst um 17:30 Uhr ereignet haben. Hinweise zur Tat, verdächtigen Beobachtungen am oder vor dem Tattag, sowie Hinweise zu dem Geländewagen / SUV nimmt die Polizei in Bad Zwischenahn entgegen (Az. 170178).

