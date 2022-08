Ulm (ots) - Ein 32-Jähriger geriet in einem Lokal in der Frauenstraße in Streit mit drei Männern. Gegen 2.15 Uhr verwiesen dann Angestellte die drei Männer nach Draußen. Der 32-Jährige verließ das Lokal ebenfalls. Die drei Männer griffen ihn an und traten ihn am Boden liegend, so die ersten Erkenntnisse der ...

