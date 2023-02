Polizei Paderborn

POL-PB: Schlägerei mit mehreren Beteiligten in Disco - sieben Strafanzeigen

Paderborn (ots)

(CK) - Am frühen Samstagmorgen (04.02., 02.50 Uhr) wurde die Polizei über eine Schlägerei mit einer größeren Anzahl von Personen in einer Diskothek an der Leostraße informiert.

Da nach ersten Angaben bis zu 50 Personen involviert sein sollten, wurden mehrere Streifenfahrzeuge zum Einsatzort entsandt. Vor Ort trafen die eingesetzten Beamten auf etwa 15 überwiegend jüngere Männer, die sich in den Räumlichkeiten aufhielten und in aufgeheizter Stimmung aneinander "zerrten".

Die Männer konnten durch die Beamten voneinander getrennt werden. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang gestalteten sich schwierig; vermutlich aufgrund eines "Anrempelns" gerieten die Personen dann miteinander in Streit, der teilweise auch körperlich ausgetragen wurde. In einem Fall wurde einem 20-jährigen mit einer Flasche gegen den Kopf geschlagen. Tatverdächtig ist hier ein 19-Jähriger.

Insgesamt wurden sieben Strafanzeigen wurden Körperverletzung gefertigt, fünf Personen wurden dabei leicht verletzt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell