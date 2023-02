Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall zwischen Auto und Fußgänger - Wer hatte grün?

Paderborn (ots)

(mh) Am Montagabend hat auf der Warburger Straße in Paderborn ein Auto einen Fußgänger angefahren und schwer verletzt. Die Polizei Paderborn sucht Zeugen, die besonders Hinweise zur Ampelschaltung zum Zeitpunkt des Unfalls geben können.

Der 31-jährige Fußgänger überquerte die Warburger Straße gegen 18:45 Uhr über eine Fußgängerampel in der Nähe einer Tankstelle. Dabei wurde er von dem 75-jährigen Fahrers eines Volkswagens erfasst, der in Richtung Innenstadt fuhr. Sowohl Fußgänger als auch Autofahrer gaben an, dass die Ampel für sie jeweils grün angezeigt habe. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Ampelschaltung zum Zeitpunkt des Unfalls geben können, sich über die 05251 306-0 zu melden.

Der Fußgänger wurde per Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Auto beläuft sich auf rund 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell