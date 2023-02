Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Enforcement-Trailer beschädigt

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Samstag trieb ein noch unbekannter Täter auf der Bundesstraße 27 zwischen Ludwigsburg und Bietigheim-Bissingen sein Unwesen. Auf Höhe der Autobahnmeisterei Ludwigsburg in Fahrtrichtung Bietigheim-Bissingen befand sich ein Enforcement-Trailer, also ein Blitzer-Anhänger, den der Unbekannte beschädigte. Es wurden die Rückleuchten teilweise abgeschlagen und eine Kameraabdeckung zerkratzt. Die genaue Sachschadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Zeugen, die Hinweise geben könne, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail: ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell