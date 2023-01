Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Terrassentür aufgehebelt

Waldfeucht (ots)

Unbekannte Täter hebelten die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Straße Auf dem Wall auf. Sie suchten in allen Räumen nach Diebesgut. Was sie entwendeten, wird zurzeit ermittelt. Die Tat wurde zwischen 8 Uhr am 3. Januar (Dienstag) und 17 Uhr am 9. Januar (Montag) begangen.

