Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkaufsraum einer Tankstelle aufgebrochen

Heinsberg-Karken (ots)

Gegen 3 Uhr drangen am Dienstag (10. Januar) unbekannte Täter in den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Roermonder Straße ein. Dazu hebelten sie die Eingangstür auf und entwendeten eine unbekannte Anzahl von Tabakwaren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell