Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall

Hermeskeil (ots)

Am 26.12.2022 ereignete sich in Hermeskeil, St.-Josef-Straße, zwischen 00:00 Uhr - 01:40 Uhr ein Verkehrsunfall. Dabei kam ein BMW nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr über den Grünstreifen in eine neben der Fahrbahn befindliche Hecke. Nach ca. 10m kam das Fahrzeug auf der Haltestange eines Verkehrsschildes zum Stehen. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 10000 Euro. Der Fahrer des Unfallfahrzeugs entfernte sich von der Örtlichkeit ohne die Feststellung seiner Person zu ermöglichen. Zeugenangaben erbittet sich die Polizeiinspektion Hermeskeil unter der +49 (0) 6503 9151-0 oder per Mail an pihermeskeil@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell